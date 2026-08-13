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13 августа, 08:42

Общество

В ОП предложили ввести онлайн-курсы для младшеклассников и неуспевающих школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Для младшеклассников, забывших школьную программу за лето, и неуспевающих учеников могут появиться добровольные онлайн-курсы перед началом учебного года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предложение заместителя секретаря Общественной палаты Владислава Гриба.

По его мнению, курс мог бы длиться около двух недель и проходить исключительно по желанию детей и их родителей. Занятия, считает он, должны проводить школы, чтобы ребятам не приходилось самостоятельно заниматься с родителями или обращаться к репетиторам.

"Это будет полезно, особенно для младшеклассников. Кто-то занимается летом, кто-то нет. Чтобы вспомнить все быстро и не отстать от класса, можно такие курсы пройти", – сказал замсекретаря ОП.

Ранее Минпросвещения России выпустило методические рекомендации, согласно которым занятия во вторую смену должны заканчиваться не позднее 19:00, при этом нулевые уроки и обучение в три смены запрещены.

Перемены между уроками должны длиться не менее 10 минут, большая перемена – 20–30 минут. Вместо одной длинной допускается делать две по 20 минут после второго и третьего уроков.

Минпросвещения РФ выпустило рекомендации по расписанию уроков в школах

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