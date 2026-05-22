22 мая, 14:20

Происшествия

Более 30 человек задержали после драки на свадьбе в Москве

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

Полицейские задержали 33 человека из-за драки на свадьбе на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел на улице Юных Ленинцев. Между группой граждан, которые отмечали свадебное торжество в кафе, произошла ссора. После мужчины вышли на улицу, где конфликт перешел в драку.

Сперва правоохранители задержали 25 участников инцидента – ими оказались приезжие граждане в возрасте от 17 до 60 лет. Позже были задержаны еще 8 человек, принимавших участие в потасовке.

В отношении 24 иностранцев составлены протоколы об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве. В отношении троих – по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ". Одному из них назначено административное выдворение из страны.

Кроме того, в отношении шести фигурантов возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее более 20 человек пострадали в массовой драке на птицефабрике в Кировском районе Ленинградской области. Всего в конфликте участвовали свыше 60 человек, 12 из них – уроженцы Средней Азии.

По предварительной версии, драка произошла из-за словесного конфликта, ее участники были задержаны. При этом состояние 7 пострадавших оценивалось как тяжелое.

