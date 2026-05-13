Более 20 человек пострадали в драке на птицефабрике в Ленинградской области

Более 20 человек пострадали в массовой драке на птицефабрике в Кировском районе Ленинградской области. Всего в конфликте участвовали свыше 60 человек, 12 из которых являются уроженцами Средней Азии, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

"12 мая в дежурную часть главка поступило сообщение о драке работников на птицефабрике в поселке Приладожском в Кировском районе Ленобласти. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые пресекли конфликт, доставив в отдел полиции 12 его активных участников", – отмечается в сообщении.

Участники драки были задержаны. При этом состояние 7 пострадавших оценивается как тяжелое.

По предварительной версии, драка произошла из-за словесного конфликта. В настоящее время полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

