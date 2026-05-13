Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 11:07

Происшествия

Более 20 человек пострадали в драке на птицефабрике в Ленинградской области

Фото: depositphotos/blinow61

Более 20 человек пострадали в массовой драке на птицефабрике в Кировском районе Ленинградской области. Всего в конфликте участвовали свыше 60 человек, 12 из которых являются уроженцами Средней Азии, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

"12 мая в дежурную часть главка поступило сообщение о драке работников на птицефабрике в поселке Приладожском в Кировском районе Ленобласти. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые пресекли конфликт, доставив в отдел полиции 12 его активных участников", – отмечается в сообщении.

Участники драки были задержаны. При этом состояние 7 пострадавших оценивается как тяжелое.

По предварительной версии, драка произошла из-за словесного конфликта. В настоящее время полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее несколько человек спровоцировали конфликт и подрались с охранниками и другими людьми в ТРК "Щука" в Москве. В общей сложности в отдел полиции доставили 9 граждан. В результате суд отправил в СИЗО 4 подозреваемых в массовой драке. Им вменяют хулиганство.

"Московский патруль": охранники элитного жилого комплекса в столице напали на жильцов

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика