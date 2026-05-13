13 мая, 10:50

Общество

Досрочный этап ЕГЭ-2026 прошел без сбоев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко​

Досрочный этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году прошел штатно и без каких-либо серьезных технических сбоев. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Экзамен прошел штатно, в нормальной рабочей обстановке, без каких-то серьезных технических сбоев", – доложил глава федеральной службы.

Он уточнил, что в досрочном этапе ЕГЭ-2026 принял участие 2 271 человек.

Кроме того, глава ведомства отчитался о пробных экзаменах, которые по поручению премьера провели во всех регионах страны. Процедуру организовали 20 апреля, и она охватила 600 тысяч одиннадцатиклассников и 1,5 миллиона девятиклассников. Музаев добавил, что пробный экзамен помогает психологически разгрузить школьников и увидеть весь объем материала.

Для получения школьного аттестата в 2026 году российским выпускникам необходимо набрать минимум 24 балла на ЕГЭ по русскому языку, а также получить оценку "удовлетворительно" по математике базового уровня. При этом для поступления в университет установлены значительно более высокие проходные пороги.

