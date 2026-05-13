Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 10:38

Общество

Минздрав РФ предложил ввести в онкобольницах кабинеты психологов

Фото: 123RF.com/pressmaster 10:

В структуре онкологических больниц может появиться отдельный кабинет медицинского психолога. Это следует из проекта Минздрава РФ, с которым ознакомились РИА Новости.

Документ предполагает, что психолог войдет в штат медучреждения наравне с онкологом, радиотерапевтом и эндокринологом. Пациентов планируют направлять на психологическое консультирование по вопросам, связанным непосредственно с заболеванием и стрессовой ситуацией, в которой они оказались.

Ранее депутат Брянской облдумы Михаил Иванов предложил создать в стране "зеленый коридор" для пациентов с подозрением на онкологию. По его мнению, необходимо разработать систему, которая позволит при появлении подозрений незамедлительно направлять человека по ускоренному пути, снимая с него заботу о записи к необходимым врачам.

Также сообщалось, что россиян могут начать обследовать на рак легких при диспансеризации. Основания для проведения этого исследования определит врач-терапевт. Он также при необходимости оценит стаж и интенсивность курения пациента.

Московские врачи спасли двухмесячного ребенка с крупной опухолью головного мозга

Читайте также


медицинаобщество

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика