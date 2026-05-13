Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 10:32

Политика

Китай и Таджикистан заключили Договор о вечной дружбе

Фото: 123RF.com/fellowneko

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель КНР Си Цзиньпин подписали Договор о вечной дружбе после состоявшихся переговоров в Пекине. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу таджикского лидера.

"Как было отмечено, главным девизом этого документа является: "Друзья навеки, враги никогда", – сказано в сообщении.

Всего ими был подписан 31 документ. Лидеры двух государств договорились создать Центр искусственного интеллекта, модернизировать КПП "Кулма" и инвестировать в "зеленые" минералы.

Кроме того, Таджикистан собирается поставлять в Китай мясо и фрукты, а также построить совместный агротехнопарк. Помимо этого, страны планируют сотрудничать в сфере культуры, СМИ и безопасности.

Ранее в Кремле сообщали о подготовке визита Владимира Путина в Китай. Сроки поездки будут объявлены заблаговременно. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что визит российского лидера в Китай состоится в первой половине 2026 года.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика