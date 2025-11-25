Си Цзиньпин заявил, что Китай готов укреплять энергетическое партнерство с Россией

Фото: ТАСС/AP/Maxim Shemetov

Китай готов укреплять всеобъемлющее энергетическое партнерство с Россией. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в своей телеграмме участникам VII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ) в Пекине.

"Китай готов сотрудничать с Россией в целях постоянного укрепления всеобъемлющего энергетического партнерства, совместного поддержания стабильности и бесперебойности цепочек поставок в глобальной энергетической отрасли", – приводит фрагмент телеграммы агентство Xinhua.

Си Цзиньпин добавил, что сотрудничество РФ и КНР в энергетике имеет прочную основу и играет позитивную роль в содействии экономическому и социальному развитию обеих стран.

Выступая на РКЭБФ, вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и Китай обсуждают увеличение экспорта нефти в КНР, в том числе продление на 10 лет поставок через Казахстан. При этом стороны смогли достичь новых договоренностей не только в нефтяной сфере, но и в каждой из отраслей ТЭК.

В начале ноября премьер-министр Михаил Мишустин во время рабочего визита в Китай заявил, что отношения РФ и КНР продолжают развиваться, несмотря на западные санкции, и находятся на самом высоком уровне за всю историю.