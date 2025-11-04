Фото: depositphotos/denisismagilov

Россия и Китай продолжат укреплять сотрудничество во всех сферах и надлежащим образом отвечать на внешние вызовы. Об этом говорится в коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая.

"В духе вечного добрососедства, дружбы, всеобъемлющего стратегического взаимодействия, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, рассматривая друг друга в качестве приоритетных партнеров, Стороны продолжат укреплять сотрудничество во всех сферах и надлежащим образом отвечать на внешние вызовы", – приводит РИА Новости фрагмент из документа.

В частности, РФ и КНР будут оказывать друг другу твердую взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим их ключевые интересы. Стороны будут улучшать структуру взаимной торговли, договорившись сохранять прогресс в области расчетов в национальных валютах.

Россия подтверждает приверженность принципу "одного Китая" и Тайваня как неотъемлемую его часть. В свою очередь, власти Китая поддерживают усилия РФ по обеспечению безопасности, стабильности и суверенитета. Оба государства также выразили готовность совместно бороться с ревизией итогов второй мировой войны и фальсификацией ее истории.

Стороны также планируют углублять сотрудничество в области научно-технических инноваций и высоких технологий. К примеру, Москва и Пекин готовы совместно работать над созданием всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ.

Страны намерены углублять контакты по всем направлениям космической деятельности, включая проекты по созданию лунной станции и координации миссий по исследованию Луны. Кроме того, КНР поддержит инвестиционные проекты в РФ по устойчивому освоению лесных ресурсов и глубокой переработке древесины.

Россия и Китай договорились продолжить взаимодействие в международных организациях для противодействия политизации их деятельности. В частности, планируется укреплять сотрудничество по линии БРИКС и ШОС.

Москва и Пекин также собираются укреплять инвестиционное сотрудничество по созданию инфраструктуры цифровой экономики. Кроме того, оба государства убеждены, что конфискация и блокировка суверенных активов дестабилизирует глобальную финансовую систему.

Помимо этого, правительства России и Китая выступили за расширение авиасообщения между двумя странами. Всего, по итогам визита в Пекин премьер-министра РФ Михаила Мишустина, было подписано 15 совместных документов.

Мишустин прибыл в Китай с двухдневным визитом 3 ноября. Первый день визита премьер-министра был посвящен 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, в рамках которой он провел переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

В второй день Мишустин посетил Пекин, где провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам российского премьера, отношения РФ и Китая продолжают развиваться, несмотря на западные санкции, и находятся на самом высоком уровне за всю историю.