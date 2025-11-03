График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

03 ноября, 07:27

Политика

Мишустин прибыл в КНР с двухдневным визитом

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Китай с двухдневным визитом, сообщает РИА Новости.

Самолет премьер-министра приземлился в аэропорту города Ханчжоу. Первый день визита Мишустина будет посвящен 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, в рамках которой он проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

В второй день Мишустин посетит Пекин, где проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

В ходе предстоящих переговоров планируется рассмотреть актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Основное внимание будет уделено углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности и в сельском хозяйстве.

Ранее Россия и Китай утвердили план мероприятий по развитию перевозок по Северному морскому пути (СМП). Документ был подписан по результатам второго заседания подкомиссии, отвечающей за сотрудничество по СМП, российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

