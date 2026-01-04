ВС РФ отразили две контратаки украинских войск в районе Купянска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие РФ отразили за сутки две контратаки украинских подразделений, которые пытались прорваться в Купянск Харьковской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу пресс-центра группировки "Запад" Ивана Бигму.

Атаки 92-й штурмовой бригады и 116-й механизированной бригады ВСУ были отражены в районах Купянск-Сортировочный и Благодатовки.

Ранее бойцы ВС РФ отразили еще две попытки атаки украинских военных, также пытавшихся прорваться в Купянск. Тогда действия ВСУ были пресечены в районах Паламаревки и Благодатовки.

Потери украинской армии составили более 510 тысяч человек убитыми и ранеными в 2025 году. За прошедший год российские бойцы уничтожили 19 самолетов ВСУ, более 50 зенитных ракетных комплексов, свыше 67 тысяч беспилотников и прочей техники.