График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 06:58

Политика

Трамп заявил, что США изучают несколько кандидатур на пост главы Ирана

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает ряд кандидатур на пост главы Ирана после завершения военной операции. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC News.

"У нас есть несколько человек, которые, по моему мнению, справились бы с этой задачей", – добавил американский лидер.

При этом Трамп отказался раскрыть конкретные имена. По его словам, американская сторона предпринимает меры для обеспечения безопасности этих лиц в ходе боевых действий.

США и Израиль 28 февраля начали совместную военную кампанию против Ирана. В ответ на это руководство Исламской республики наносит ракетные удары по территории еврейского государства, а также по американским военным объектам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В результате конфликта погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, в связи с чем в республике был объявлен 40-дневный траур.

Однако вскоре СМИ сообщили, что Ассамблея экспертов Ирана приняла решение о назначении верховным лидером Исламской Республики сына погибшего аятоллы Моджтаба Хаменеи. Утверждалось, что выборы прошли под давлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). При этом официально власти страны эту информацию не подтверждали.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика