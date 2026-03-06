Трамп заявил, что США изучают несколько кандидатур на пост главы Ирана

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает ряд кандидатур на пост главы Ирана после завершения военной операции. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC News.

"У нас есть несколько человек, которые, по моему мнению, справились бы с этой задачей", – добавил американский лидер.

При этом Трамп отказался раскрыть конкретные имена. По его словам, американская сторона предпринимает меры для обеспечения безопасности этих лиц в ходе боевых действий.

США и Израиль 28 февраля начали совместную военную кампанию против Ирана. В ответ на это руководство Исламской республики наносит ракетные удары по территории еврейского государства, а также по американским военным объектам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В результате конфликта погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, в связи с чем в республике был объявлен 40-дневный траур.

Однако вскоре СМИ сообщили, что Ассамблея экспертов Ирана приняла решение о назначении верховным лидером Исламской Республики сына погибшего аятоллы Моджтаба Хаменеи. Утверждалось, что выборы прошли под давлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). При этом официально власти страны эту информацию не подтверждали.