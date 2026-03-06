График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 10:49

Транспорт

Семь новых маршрутов проекта "Москва – область" появятся весной

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Семь новых маршрутов проекта "Москва – область" запустят весной этого года. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что вместе с правительством Подмосковья в систему городского транспорта включат 54 маршрута в западном, северо-западном, северном и северо-восточном направлениях.

Перевозить граждан будут новые автобусы большого класса, в том числе в пригородной комплектации. Их получили в рамках контракта на поставку свыше 500 автобусов. Как указал Ликсутов, транспорт свяжет станции метро около МКАД с крупными подмосковными населенными пунктами.

Будут запущены следующие маршруты:

  • № 1339 "Метро "Парк Победы" – Магазин "Маринка" (Одинцово);
  • № 1442 "Метро "Парк Победы" – Госпиталь" (ЗАТО Краснознаменск);
  • № 1442а "Метро "Парк Победы" – ТЦ "Звездный" (ЗАТО Краснознаменск);
  • № 1542 "Метро "Тушинская" – Изумрудные холмы" (Красногорск);
  • № 1549 "Метро "Тушинская" – 62-я городская больница" (поселок Истра);
  • № 1566 "Метро "Тушинская" – микрорайон Чернево" (Красногорск);
  • № 1477 "Метро "Киевская" – Почта" (ЗАТО Власиха).

Уточняется, что разовая поездка на автобусе № 1542 будет стоить 73 рубля по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" и 78 рублей по банковской карте. На маршруте № 1549 нужно будет заплатить 90 и 95 рублей соответственно, а на маршруте № 1566 – 85 и 90 рублей.

На автобусах № 1339, 1442, 1442а и 1477 тарификация при оплате поездки будет зональной. Для оплаты проезда будет необходимо прикладывать билет на входе и выходе.

Стоимость проезда на маршруте № 1339 составит от 71 до 127 рублей по "Тройке", а также от 76 до 132 рублей по банковской карте. На маршруте № 1442 цена поездки составит 71–190 и 76–195 рублей соответственно, на маршруте № 1442а – 71–199 и 76–204 рубля, на маршруте № 1477 – 71–164 и 76–169 рублей.

Кроме того, в автобусах будут действовать "Единые" билеты без ограничения числа поездок с зоной "Пригород", "Единые" льготные проездные для обучающихся без лимита поездок на 30 и 90 дней с зоной "Пригород", бесплатный проезд по карте москвича и жителя Московской области для льготных категорий граждан.

Также подмосковным льготникам будет доступен бесплатный проезд на всех смежных маршрутах Москвы (между Москвой и областью).

В общей сложности до 2028 года в систему столичного транспорта планируется включить не менее 30% ныне действующих пригородных маршрутов наземного транспорта.

В 2025-м в Москве появились шесть новых магистральных маршрутов – е24, м20, м23, м27, м64 и м74. Благодаря им транспортная доступность улучшилась для жителей 24 районов. В целом на указанных маршрутах по будним дням совершается более 97 тысяч поездок.

"Новости дня": новые электробусы выйдут на маршруты Москвы в этом году

транспортгород

