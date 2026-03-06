Певец Лазарев сообщил об отмене концертов в Волгограде

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Певец Сергей Лазарев сообщил об отмене концертов, которые должны были состояться 6 и 7 марта в Волгограде. Причиной послужила авария на площадке "Экспоцентр", рассказал он в своем телеграм-канале.

"Я сам в шоке! Ищем даты на перенос", – написал исполнитель.

По его словам, авария произошла во время саундчека другого коллектива, который должен был выступить в "Экспоцентре" накануне. Команда Лазарева пыталась найти другой зал, но подобрать площадку на необходимое количество человек в такие короткие сроки не удалось.

Ранее в Москве отменили выступление народной артистки России Ларисы Долиной. 6 марта она должна была дать концерт в Московском международном доме музыки, однако в этот день выступят другие артисты. Причины отмены концерта Долиной не назывались.