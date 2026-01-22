Весенний концерт Долиной отменили в Москве

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Концерт народной артистки России Ларисы Долиной, запланированный на 6 марта в Московском международном доме музыки, отменен, сообщили РИА Новости в учреждении.

"6 марта у нас стоит концерт Пелагеи и Петра Дранги. Он (концерт Долиной. – Прим. ред.) был запланирован, теперь да – теперь другой концерт", – рассказали в учреждении.

В доме музыки уточнили, что не располагают информацией о причинах отмены выступления певицы. С афиши концертов Долиной анонс мероприятия также пропал.

В конце декабря 2025 года было отменено выступление Долиной в Туле. Причиной стал "нездоровый ажиотаж" вокруг артистки. Уточнялось, что на концерт не было распродано около половины билетов.

В январе текущего года также стало известно, что большой концерт, приуроченный к 70-летию Долиной, перенесли практически на конец года. Мероприятие должно было состояться в Большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский" в Петербурге.

Артистка в 2024 году попала в скандал, когда стала жертвой мошенников при продаже квартиры. Полученные средства и другие деньги певица перевела аферистам. В итоге суд приговорил фигурантов к различным срокам лишения свободы и оштрафовал их.

Исполнительница смогла оспорить сделку по продаже жилья, оставив за собой право собственности. Однако позднее Верховный суд признал право собственности квартиры за покупательницей Полиной Лурье. Мосгорсуд постановил выселить Долину из жилья, а также снял с регистрационного учета ее дочь и внучку.

Процедура передачи жилья прошла 19 января 2026-го. Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Лурье, рассказала, что представители артистки добровольно открыли судебным приставам дверь в квартиру.