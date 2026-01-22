Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 17:19

Шоу-бизнес

Весенний концерт Долиной отменили в Москве

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Концерт народной артистки России Ларисы Долиной, запланированный на 6 марта в Московском международном доме музыки, отменен, сообщили РИА Новости в учреждении.

"6 марта у нас стоит концерт Пелагеи и Петра Дранги. Он (концерт Долиной. – Прим. ред.) был запланирован, теперь да – теперь другой концерт", – рассказали в учреждении.

В доме музыки уточнили, что не располагают информацией о причинах отмены выступления певицы. С афиши концертов Долиной анонс мероприятия также пропал.

В конце декабря 2025 года было отменено выступление Долиной в Туле. Причиной стал "нездоровый ажиотаж" вокруг артистки. Уточнялось, что на концерт не было распродано около половины билетов.

В январе текущего года также стало известно, что большой концерт, приуроченный к 70-летию Долиной, перенесли практически на конец года. Мероприятие должно было состояться в Большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский" в Петербурге.

Артистка в 2024 году попала в скандал, когда стала жертвой мошенников при продаже квартиры. Полученные средства и другие деньги певица перевела аферистам. В итоге суд приговорил фигурантов к различным срокам лишения свободы и оштрафовал их.

Исполнительница смогла оспорить сделку по продаже жилья, оставив за собой право собственности. Однако позднее Верховный суд признал право собственности квартиры за покупательницей Полиной Лурье. Мосгорсуд постановил выселить Долину из жилья, а также снял с регистрационного учета ее дочь и внучку.

Процедура передачи жилья прошла 19 января 2026-го. Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Лурье, рассказала, что представители артистки добровольно открыли судебным приставам дверь в квартиру.

Лариса Долина и ее внучка выписаны из квартиры в Хамовниках

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика