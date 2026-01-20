Певец Юрий Лоза высказался о шансах Ларисы Долиной на возвращение народной любви

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Народная артистка России Лариса Долина еще может вернуть народную любовь. Об этом РИА Новости заявил певец Юрий Лоза.

"Не знаю, может быть, и есть шанс. От любви до ненависти – один шаг, от ненависти до любви – два. Не знаю, тут надо смотреть, что дальше будет, как все повернется. В нашем быстроизменяющемся мире новость на второй день уже не новость: посудачат-посудачат да забудут", – высказался исполнитель.

Долина попала в скандал в 2024 году, когда стала жертвой мошенников при продаже квартиры. Полученные средства и другие деньги певица перевела аферистам. В итоге суд приговорил фигурантов к различным срокам лишения свободы и оштрафовал на суммы от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

Сначала исполнительница оспорила сделку по продаже жилья, оставив за собой право собственности. Позже Верховный суд признал право собственности квартиры за покупательницей Полиной Лурье. Мосгорсуд постановил выселить Долину из жилья, а также снял с регистрационного учета ее дочь и внучку, которые были там прописаны.

Процедура передачи жилья состоялась 19 января 2026-го. Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Лурье, рассказала, что представители артистки добровольно открыли судебным приставам дверь в квартиру.

