Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 14:17

Общество
Главная / Истории /

Психолог Метелина: увлечение конструкторами способствует выработке дофамина

Источник здорового дофамина: почему детям и взрослым важно собирать конструкторы

28 января отмечается Международный день Lego. Чем полезно увлечение конструкторами и почему такое хобби должно быть в том числе и у взрослых, разбиралась Москва 24.

Формирует личностные качества

Фото: 123RF.com/antongarin

Международный день Lego стали отмечать 28 января, так как именно тогда в 1958 году компания запатентовала классический кирпичик с уникальной системой "зажимных трубок". Он до сих пор используется в качестве основы для всех конструкторов фирмы.

Компания Lego Group была основана в 1932 году датским плотником Оле Кирком Кристиансеном. Сначала он начал выпуск деревянных игрушек для детей, а через два года появилось название фирмы: оно образовалось от начальных букв слогана Leg gotd, который в переводе значит "играть хорошо".

В 1947 году компания начала выпуск пластиковых игрушек, а через пару лет возник ранний вариант конструктора.

В целом такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка, напомнила Москве 24 детский и подростковый психолог Надежда Резенова.

Он помогает сформировать у детей навыки, необходимые для полноценной жизни, отметила эксперт.

У нас есть познавательные процессы: внимание, мышление, память, воображение. Если они хорошо развиты, то создают отличную базу для успешной учебы. Как раз конструкторы этому и способствуют.
Надежда Резенова
детский и подростковый психолог

Такие игрушки, как и пазлы, помогают запустить процесс мышления и учат анализировать. Также во время сборки у ребенка может возникнуть интерес завершить начатое, что помогает сформировать необходимые личностные качества, а еще развить усидчивость и настойчивость, добавила психолог.

Кроме того, конструктор поможет ребенку научиться развлекать себя самостоятельно. Однако изначально родителям стоит объяснить, как пользоваться такой игрушкой и вызвать интерес. Для этого специалист посоветовала придерживаться правила "четырех "П":

  • показать, как обращаться с деталями, что из них можно построить, как соединить и так далее;
  • помочь применить увиденное и вовлечь его в процесс сборки;
  • поддержать ребенка, если что-то не получается, и поощрить интерес;
  • поприсутствовать, когда ребенок уже освоился с новой игрушкой.

"Не обязательно тратить на это часы, достаточно 10–15 минут, но стопроцентной включенности родителя. Дети это чувствуют", – подчеркнула специалист.

Преодоление трудностей

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Говоря о том, каким должен быть конструктор, семейный психолог, специалист по отношениям Алиса Метелина призвала обратить внимание на возраст ребенка.

Примерно в год он может собирать крупные кубики, ставить их друг на друга и делать простые комбинации, что уже можно назвать первым конструктором, отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.

"Дальше малыш учится выстраивать более сложные системы. По мере взросления кубики и детали конструктора становятся меньше, в том числе из соображений безопасности", – отметила эксперт.

Такая или подобная игрушка, по мнению психолога, хороша тем, что способствует развитию сразу нескольких направлений, например, мелкой моторики и пространственного мышления. То есть ребенок, уже начиная с 5-летнего возраста, может посмотреть на картинку и понять, как будет выглядеть собранное изделие. Кроме того, он сможет уже самостоятельно, следуя инструкции, собрать элементы.

Формируется усидчивость, так как что-то получается, а что-то нет. То есть идет определенная внутренняя работа с концентрацией и с памятью.
Алиса Метелина
семейный психолог, специалист по отношениям

Также психолог обратила внимание и на то, что такой досуг способен на время разгрузить родителей.

"Пока ребенок собирает конструктор, он полностью в это погружен. Но это уже происходит после 5–6 лет", – добавила эксперт.

В свою очередь, родители должны помочь сыну или дочери прожить яркие эмоции во время сборки, а после, например, предложить ролевую игру: для готового космического корабля придумать историю, как он куда-то летит или что-то исследует, и вовлечь ребенка в процесс, отметила эксперт.

Психолог подчеркнула, что увлечение конструкторами полезно и взрослым, для которых существуют сложные варианты с большим количеством деталей. Такая игра становится определенной медитацией и релаксацией, в результате которой вырабатывается здоровый дофамин, заключила она.

Читайте также


обществоистории

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика