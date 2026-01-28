Психолог Метелина: увлечение конструкторами способствует выработке дофамина

28 января отмечается Международный день Lego. Чем полезно увлечение конструкторами и почему такое хобби должно быть в том числе и у взрослых, разбиралась Москва 24.

Формирует личностные качества

Международный день Lego стали отмечать 28 января, так как именно тогда в 1958 году компания запатентовала классический кирпичик с уникальной системой "зажимных трубок". Он до сих пор используется в качестве основы для всех конструкторов фирмы.



Компания Lego Group была основана в 1932 году датским плотником Оле Кирком Кристиансеном. Сначала он начал выпуск деревянных игрушек для детей, а через два года появилось название фирмы: оно образовалось от начальных букв слогана Leg gotd, который в переводе значит "играть хорошо". В 1947 году компания начала выпуск пластиковых игрушек, а через пару лет возник ранний вариант конструктора.

В целом такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка, напомнила Москве 24 детский и подростковый психолог Надежда Резенова.

Он помогает сформировать у детей навыки, необходимые для полноценной жизни, отметила эксперт.





Надежда Резенова детский и подростковый психолог У нас есть познавательные процессы: внимание, мышление, память, воображение. Если они хорошо развиты, то создают отличную базу для успешной учебы. Как раз конструкторы этому и способствуют.

Такие игрушки, как и пазлы, помогают запустить процесс мышления и учат анализировать. Также во время сборки у ребенка может возникнуть интерес завершить начатое, что помогает сформировать необходимые личностные качества, а еще развить усидчивость и настойчивость, добавила психолог.

Кроме того, конструктор поможет ребенку научиться развлекать себя самостоятельно. Однако изначально родителям стоит объяснить, как пользоваться такой игрушкой и вызвать интерес. Для этого специалист посоветовала придерживаться правила "четырех "П":



показать , как обращаться с деталями, что из них можно построить, как соединить и так далее;

, как обращаться с деталями, что из них можно построить, как соединить и так далее; помочь применить увиденное и вовлечь его в процесс сборки;

увиденное и вовлечь его в процесс сборки; поддержать ребенка, если что-то не получается, и поощрить интерес;

ребенка, если что-то не получается, и поощрить интерес; поприсутствовать , когда ребенок уже освоился с новой игрушкой.

"Не обязательно тратить на это часы, достаточно 10–15 минут, но стопроцентной включенности родителя. Дети это чувствуют", – подчеркнула специалист.

Преодоление трудностей

Говоря о том, каким должен быть конструктор, семейный психолог, специалист по отношениям Алиса Метелина призвала обратить внимание на возраст ребенка.

Примерно в год он может собирать крупные кубики, ставить их друг на друга и делать простые комбинации, что уже можно назвать первым конструктором, отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.

"Дальше малыш учится выстраивать более сложные системы. По мере взросления кубики и детали конструктора становятся меньше, в том числе из соображений безопасности", – отметила эксперт.

Такая или подобная игрушка, по мнению психолога, хороша тем, что способствует развитию сразу нескольких направлений, например, мелкой моторики и пространственного мышления. То есть ребенок, уже начиная с 5-летнего возраста, может посмотреть на картинку и понять, как будет выглядеть собранное изделие. Кроме того, он сможет уже самостоятельно, следуя инструкции, собрать элементы.





Алиса Метелина семейный психолог, специалист по отношениям Формируется усидчивость, так как что-то получается, а что-то нет. То есть идет определенная внутренняя работа с концентрацией и с памятью.

Также психолог обратила внимание и на то, что такой досуг способен на время разгрузить родителей.

"Пока ребенок собирает конструктор, он полностью в это погружен. Но это уже происходит после 5–6 лет", – добавила эксперт.

В свою очередь, родители должны помочь сыну или дочери прожить яркие эмоции во время сборки, а после, например, предложить ролевую игру: для готового космического корабля придумать историю, как он куда-то летит или что-то исследует, и вовлечь ребенка в процесс, отметила эксперт.

Психолог подчеркнула, что увлечение конструкторами полезно и взрослым, для которых существуют сложные варианты с большим количеством деталей. Такая игра становится определенной медитацией и релаксацией, в результате которой вырабатывается здоровый дофамин, заключила она.

