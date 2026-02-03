ТАСС: бывший завод General Motors перезапустили в Санкт-Петербурге

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Бывший завод General Motors (GM) перезапустили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его информации, сейчас там собирают автомобили Jaecoo J6, J7 и J8. На данный момент сотрудники предприятия работают в одну смену.

В 2022 году GM объявил об окончательном уходе с российского рынка и начал присылать дилерам сообщения о прекращении поставок авто и запчастей. Позже и южнокорейский автоконцерн Hyundai заморозил проект реконструкции бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге.

Летом 2024 года глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках форума-выставки "Иннопром-2024" рассказал о планах перезапустить там серийное производство автомобилей.

