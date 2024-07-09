Производство автомобилей на бывшем заводе GM планируется начать в 2026 году

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Серийное производство автомобилей на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге планируется перезапустить в 2026 году. У нового владельца – "Арт-Финанс" (материнская компания АГР. – Прим. ред.) уже есть потенциальный партнер, рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках форума-выставки "Иннопром-2024".

По его словам, сейчас АГР разрабатывает инвестиционную программу по перезапуску площадки Hyundai – General Motors. Алиханов отметил, что заинтересованный технологический партнер есть, но говорить о совместной работе более предметно они смогут после финализации всех договоренностей, передает ТАСС.

"Арт-Финанс" в январе приобрела бывший завод южнокорейского концерна Hyundai, переименованный в "Автомобильный завод "АГР". К "Арт-Финанс" перешли заводы в промышленных зонах Каменка и Шушары (в прошлом завод GM. – Прим. ред.).

В марте серийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross стартовало на заводе ООО "ПСМА Рус" в Калуге. Выпуск организовала компания ООО "Автомобильные технологии". Citroen C5 Aircross собираются в одной комплектации – Feel. В нее входят система предупреждения усталости водителя, шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, а также бесключевой доступ.