Серийное производство Citroen C5 Aircross запустили на автозаводе в Калуге

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Серийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross стартовало на заводе ООО "ПСМА Рус", выпуск организовала компания ООО "Автомобильные технологии". Об этом пишет РИА Новости.

Старт продаж запланирован на середину мая, отметил директор по стратегическому развитию компании Павел Безрученко. По его данным, дилерская сеть насчитывает более 40 автосалонов. В начале мая стартуют отгрузки машин в дилерские центры, добавил Безрученко.

Он добавил, что в модернизацию производственных линий инвестированы сотни миллионов рублей. Мощность предприятия в целом составляет 108 тысяч автомобилей в год.

В материале уточнили, что Citroen C5 Aircross собираются в одной комплектации – Feel. В нее входят система предупреждения усталости водителя, шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, а также бесключевой доступ. Между тем стоимость нового авто составит 4,3 миллиона рублей.

В декабре прошлого года Завод ООО "ПСМА Рус" вновь начал выпуск легковых автомобилей. Губернатор Калужской области Владислав Шапша отмечал, что с 2024 года завод начнет серийный выпуск кроссоверов.