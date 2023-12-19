В Калуге возобновилось производство автомобилей на заводе "ПСМА Рус"

Фото: телеграм-канал "Владислав Шапша"

Завод ООО "ПСМА Рус", который не функционировал с апреля 2022 года, вновь начал выпуск легковых автомобилей. Об этом в телеграм-канале рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Как он утверждает, на данный момент производство запустило пока тестовые партии, состоящие из 48 машин, а со следующего года завод начнет серийный выпуск кроссоверов.

"Конечно, всем интересно узнать модель локальной сборки. Компания обязательно объявит об этом на старте продаж", – заключил Шапша.

Ранее сообщалось, что власти Калужской области планируют возобновить после простоя крупнейшие автопроизводства в регионе. Первые автомобильные комплекты прибудут на бывшее производство Volkswagen в декабре 2023 года. Это же касается и Peugeot. Губернатор Калужской области добавил, что задачей властей региона является возобновление работы автозаводов с последующим наращиванием темпов и вывода на полную мощность.



Автозавод "Москвич" планирует произвести около 27 тыс машин в 2023 году