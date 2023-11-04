Бывшие заводы Volkswagen, Peugeot и Volvo возобновят работу в Калужской области

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Власти Калужской области планируют возобновить после простоя крупнейшие автопроизводства в регионе. Первые автомобильные комплекты прибудут на бывшее производство Volkswagen в декабре 2023 года. Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Для всех (Volkswagen, Peugeot, Citroen и Volvo. – Прим. ред.) определен вектор развития. Бывший Volvo начинает свою работу в коллективе, в этом году первые автомобили будут выпущены. Мы выйдем на серьезные производственные мощности, будет использован весь цикл, который сейчас организован, включая сборку, производство, а также штамповку, окраску деталей", – передает ТАСС слова главы региона.

Шапша подчеркнул, что в настоящее время ведутся переговоры по Volkswagen. Сейчас уже есть технологические партнеры. Власти Калужской области определяют, с кем будет продолжена работа. В начале декабря 2023 года приедут первые машинокомплекты. После этого начнется сборка автомобилей. Это же касается и Peugeot.

Губернатор Калужской области добавил, что задачей властей региона является возобновление работы автозаводов с последующим наращиванием темпов и вывода на полную мощность.

"Завод "ПСМА Рус" производит локальные бренды, также производит пробные партии и отрабатывает технологии, идет локализация предприятия. "Для них у нас тоже есть договоренность о возобновлении массового производства", – добавил Шапша.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что "Автотор" планирует запустить производство автокомпонентов на одной из площадок Hyundai на территории России. По его словам, сейчас условия сотрудничества с зарубежными инвесторами тщательно прорабатываются. Министр также рассказал о развитии взаимоотношений с КНР в данной отрасли.

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