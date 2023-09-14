"Автотор" может начать выпуск автокомпонентов на одной из площадок Hyundai в России

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"Автотор" планирует запустить производство автокомпонентов на одной из площадок Hyundai на территории России, рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Сначала нужно определиться с судьбой всех производственных площадок, находящихся в распоряжении Hyundai. Все площадки "Автотору" – точно нет. Поскольку предложение "Автотора" касается именно производства определенных автокомпонентов", – приводит ТАСС его слова.

Что касается создания совместных предприятий с иностранцами на базе автопрома РФ, такие проекты будут реализовываться только в том случае, если контроль будет у российских собственников, добавил Мантуров.

По его словам, условия сотрудничества с зарубежными инвесторами тщательно прорабатываются. Они должны соответствовать Стратегии развития автопрома до 2035 года, где отдельное внимание уделяется вопросу участия иностранных инвесторов в отраслевых проектах.

Министр также рассказал о развитии кооперации с КНР в данной отрасли.

Ранее стало известно, что российская компания Sollers запустит производство новых пикапов ST6 во Владивостоке.

До этого на предприятии Sollers проходила сборка кроссоверов CX-5, CX-9 и седана Mazda 6. Однако после введения антироссийских санкций цепочки поставок были нарушены, и в ноябре 2022 года Mazda Motor приняла решение прекратить свою деятельность в России. Ее доля в совместном предприятии во Владивостоке была передана ПАО "Соллерс авто".



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