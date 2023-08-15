Заводы Mercedes и Volkswagen в РФ начнут выпуск авто в 2023–2024 годах

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Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может начаться уже в этом году, сообщает "Радио 1" со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Конкретные сроки начала производства он не назвал, однако выразил мнение, что это может произойти до конца года. Министр надеется, что коллеги придут к соглашениям с партнерами и старт запуска будет близок.

Мантуров добавил, что выпуск машин на предприятии Mercedes-Benz в Подмосковье может начаться в 2024 году. По его словам, выпускать будут легковой автопром, производство которого, налаживается на площадке.

Ранее сообщалось, что Volkswagen Group Rus, бывшее дочернее предприятие автопроизводителя Volkswagen, после продажи продолжит работу в России под другим брендом.

В мае стало известно, что Volkswagen завершила продажу своих российских активов местному инвестору. Новым владельцем активов автоконцерна стала компания ООО "Арт-Финанс", которая входит в структуру автодилера "Авилон".

По некоторым данным, сумма сделки по продаже российских активов Volkswagen составила 125 миллионов евро. Она была согласована и одобрена правительственной комиссией.



СМИ назвали сумму сделки по покупке активов Volkswagen в России