Volkswagen завершил продажу российских активов

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Volkswagen завершила продажу активов в РФ местному инвестору, говорится в заявлении на сайте компании.

"Новый владелец получил все доли в российских дочерних компаниях. Сделка одобрена государственными органами РФ и включает производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, а также складские помещения", – указано в уведомлении.

Как указывается в сообщении, активы Volkswagen перешли компании ООО "Арт-Финанс", которая входит в структуру автодилера "Авилон".

Ранее в СМИ сообщалось, что сумма сделки по продаже российских активов Volkswagen составляет 125 миллионов евро.

Как уточнил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, азиатские компании могут помочь в скорейшем возобновлении производства на заводе. Предварительное понимание того, кто это будет, существует, резюмировал чиновник.