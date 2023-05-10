Эксперт рассказал, какие автомобили являются бестселлерами параллельного импорта в России

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Наибольшим спросом у россиян среди иномарок пользуются автомобили Audi и Volkswagen. Они были ввезены в страну через параллельный импорт, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эксперта Рената Тюктеева.

Он отметил, что среди Audi лидирующие места занимают кроссоверы Q5 и Q6 и седан A6. Цена второй модели из списка начинается от 8,6 миллиона рублей, а седан A6 можно приобрести от 7,6 миллиона рублей.

Кроме того, востребованными стали электромобили Volkswagen ID.3 и ID.6, а также бензиновые кроссоверы Tayron.

По словам главы департамента по выкупу Владимира Желобова, автомобили ввозят в страну под заказ клиента. Он уточнил, что редкими моделями являются Porsche Taycan, Lamborghini Urus, Ferrari и Maybach.

Ранее сообщалось, что LADA Granta возглавила топ-7 самых дешевых новых автомобилей в Российской Федерации на 1 мая 2023 года. На втором месте расположилась LADA Niva Legend. Уточнялось, что стоимость внедорожника начинается с отметки в 821 900 рублей.

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