Москвичей пригласили на занятия по рисованию в парках

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Москвичи приглашаются на 55 экопленэров в парках и лесопарках. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

"Московские экопленэры" будут проходить до 14 ноября. Под открытым небом участники изучат местную флору и фауну.

В программу войдет лекция по естественным наукам и зарисовка изучаемых объектов вместе с экспертами. Среди тем – ботаническая иллюстрация, анималистика и фенологические наблюдения.

По словам заместителя руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Натальи Чухраевой, проект призван с помощью искусства рассказать горожанам о сохранении биоразнообразия и восстановлении экосистем. Благодаря таким занятиям москвичи начнут осознанно относиться к окружающей среде.

У участников будут две основные задачи: зафиксировать осенние фенологические изменения и подготовиться к весне, когда городская природа наиболее уязвима. Им расскажут о наблюдении и зарисовках, благодаря которым можно точно изобразить растения без вреда для них. Занятия уже проходят, также ожидаются три онлайн-урока. Принять участие можно бесплатно, однако необходимо заранее зарегистрироваться.

За основу организаторы взяли традицию научной иллюстрации – от работ Леонардо да Винчи до экспедиционных зарисовок XVIII–XIX столетий. Сейчас эта работа продолжается для фиксации редких видов. В Москве таких свыше 570 среди животных, растений и грибов.

Ранее в столице появился формат внеурочных занятий для учеников начальной школы "Зеленая продленка". Учащиеся узнают больше о природе, ее сезонных изменениях, биоразнообразии и влиянии человека на эти процессы. Уроки включают наблюдения, эксперименты и опыты.

