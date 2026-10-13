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13 октября, 12:22

Общество

Проект "Зеленая продленка" заработал в 10 столичных школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве стартовал новый формат внеурочных занятий для учеников начальной школы. Экоцентры открыли проект "Зеленая продленка", занятия в рамках которого проходят в 10 столичных школах, сообщается на портале мэра и правительства города.

Уроки посвящены природе, ее сезонным изменениям, биоразнообразию и влиянию человека на эти процессы. Главная задача проекта – сформировать у ребят целостную естественно-научную картину мира через практику. Вместо теории ученики проводят наблюдения, опыты и эксперименты, которые дополняют курс "Окружающий мир".

"Программа "Зеленая продленка" дополняет уже действующие проекты и акции и делает работу с детьми регулярной. <...> Ребенок, который сегодня сам провел опыт с почвой или понаблюдал за птицами, завтра станет горожанином, который понимает, как устроена природа мегаполиса", – рассказала начальник управления экологического образования и просвещения департамента природопользования и охраны окружающей среды Елена Жаркова.

Занятия проходят с сентября по май раз в неделю и длятся 45–60 минут. Каждое из них включает наблюдение, опыт или эксперимент, творчество и одно практическое задание. На время школьных каникул уроки приостанавливают.

Регулярное взаимодействие со специалистом-экологом помогает детям закреплять полезные привычки, включая раздельный сбор отходов, бережное отношение к ресурсам и заботу о биоразнообразии города. В ближайших планах развития проекта – увеличить число образовательных учреждений, принимающих в нем участие.

Ранее новый курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность" введут для учеников 5–11-х классов во всех российских школах. Пилотный запуск предмета организуют в тысяче учебных заведений уже во второй четверти. Со следующего учебного года курс станет обязательным для всех школ.

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