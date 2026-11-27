Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проезд на Тверской улице и ряде других участков в центре Москвы временно закрыт. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Движения, в частности, нет от Тверского бульвара до улицы Охотный Ряд по направлению в центр. Также нет возможности проехать по Большому Каменному мосту, съездам с Кремлевской и Пречистенской набережных на Боровицкую площадь.

Вместе с тем в Москве действуют ограничения на движение на участках Большого Кондратьевского переулка. Они будут актуальны до 9 февраля 2027 года. Из-за строительных работ там закрыта одна полоса, а в некоторых местах запрещена парковка.

Также до 30 апреля 2027 года проехать нет возможности в боковом проезде Московского скоростного диаметра у дома 11 по Станционной улице. Там ежедневно с 23:00 до 05:30 закрыта одна из полос.