Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В школе Уфы 12-летний мальчик получил травму головы на уроке физкультуры. Об этом РИА Новости рассказала пресс-служба МВД Башкирии.

В правоохранительных органах уточнили, что мальчик получил глубокую теменную рану головы с рассечением. Первую помощь ему оказал учитель, он же и вызвал скорую.

В МВД о произошедшем узнали от больницы: в отдел полиции поступило сообщение о госпитализации подростка с травмой головы. Заявление также подали его родители.

Насколько серьезным оказался вред здоровью, покажет судебно-медицинская экспертиза. До ее результатов устанавливается, как именно произошла травма. В частности, были изъяты записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы.

Местные СМИ, в свою очередь, написали, что ребенок получил травму после того, как его ударил другой подросток. В результате мальчик упал и разбил голову.

Однако вице-премьер правительства республики Урал Кильсенбаев в MAX рассказал свою версию случившегося. По его словам, ученик шестого класса травмировался во время подвижной игры и ударился о стену. По данным управления образования Уфы, сейчас ребенок находится дома под присмотром родителей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области выплатят 300 тысяч рублей девочке, которая получила травму из-за других учеников в школе. Установлено, что в здании девочку задержали трое других несовершеннолетних. Один из них толкнул ее, школьница упала, не удержав равновесие, и ее здоровью был нанесен вред средней тяжести.

В итоге с каждого из трех несовершеннолетних взыскали по 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а со школы – 210 тысяч рублей. При этом за подростков компенсацию должны будут выплатить их родители.