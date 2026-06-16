Девочка в Нижегородской области получит 300 тыс рублей за травму, полученную в школе

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В Нижегородской области выплатят 300 тысяч рублей девочке, которая получила травму из-за других учеников в школе. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Инстанция установила, что в здании школы в городе Павлове девочку задержали трое других несовершеннолетних. Один из них толкнул ее, девочка упала, не удержав равновесие, и ее здоровью был нанесен вред средней тяжести.

В итоге с каждого из трех несовершеннолетних взыскали по 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а со школы – 210 тысяч рублей. При этом за подростков компенсацию должны будут выплатить их родители.

Ранее ученики средних классов в Орехово-Зуево сделали фотографию учительницы без ее согласия, а затем использовали ее для создания оскорбительного и непристойного контента, который был распространен среди учеников класса и в публичном канале в мессенджере. Педагог направила иск в суд. В итоге с одного подростка взыскали 15 тысяч рублей, а с другого – 20 тысяч.

