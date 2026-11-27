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Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) потребовала, чтобы Украина убрала политическую символику с инвентаря юниорской сборной. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинского скелетониста Владислава Гераскевича.

Он сообщил о получении соответствующего письма от федерации на своей странице в соцсетях. Скелетонист отметил, что в письме федерация признает гуманитарный характер лозунгов, но при этом указывает на их связь с украинским конфликтом и политикой.

Еще в феврале Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Гераскевича от Игр-2026. Причиной тогда стал отказ украинского спортсмена соблюдать запрет на ношение шлема с изображением погибших атлетов из Украины.

Также в феврале МОК запретил украинской фристайлистке Екатерине Коцар использовать шлем с политическим лозунгом для выступления на Олимпийских играх 2026 года. Она рассказывала, что за неделю до начала соревнований ей пришло сообщение о том, что данная экипировка считается пропагандой.

