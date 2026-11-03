Во Флориде погибли трое подростков, посещавших сеансы гипноза директора школы

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Трое подростков из средней школы города Норт-Порт в штате Флорида погибли в течение нескольких недель. Перед смертью все они посещали сеансы гипноза, которые проводил бывший директор школы Джордж Кенни. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на издание People.

По информации издания, Кенни не имел лицензии гипнотерапевта, однако регулярно применял такие практики. За время работы директором его сеансы посетили более 70 человек – ученики, педагоги и родители.

Сначала такие занятия одобряли: часть учеников говорили, что после гипноза стали меньше тревожиться, а результаты в учебе и спорте выросли. Положение изменилось после того, как погибли Маркус Фримен, Уэсли Маккинли и Бриттани Палумбо.

По словам родителей погибших, Кенни вводил детей в транс, который искажал восприятие реальности и контроль над поступками.

Правоохранительные органы установили, что Кенни незаконно занимался медицинской практикой. Школьный округ выплатил семьям погибших компенсацию в размере 600 тысяч долларов, хотя прямую юридическую связь между гипнозом и гибелью детей доказать не удалось.

Ранее праздничное мероприятие в одном из колледжей индийского штата Телангана закончилось трагедией. Во время традиционных танцев Дандия на студентов упала крупная осветительная конструкция. Одна студентка погибла, еще 25 человек получили травмы.