Один человек погиб и 25 пострадали при обрушении осветительной мачты в Индии

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Праздничное мероприятие в одном из колледжей индийского штата Телангана закончилось трагедией. Во время традиционных танцев Дандия на студентов упала крупная осветительная конструкция, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел вечером в субботу, 17 октября. В результате обрушения погибла студентка, еще 25 человек получили травмы.

Падение мачты также спровоцировало пожар на площадке. Среди участников мероприятия началась паника, возникла давка и неразбериха.

Всех пострадавших доставили в местную больницу. По информации агентства, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Ранее учительница и 17 учеников погибли в результате обрушения крыши частной школы в Пакистане. Инцидент произошел 15 октября. По данным СМИ, еще свыше 30 пострадавших госпитализированы.