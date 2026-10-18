Золо задержали в Донецке из-за футболки с запрещенной символикой

Фото: vk.ru/Иван Золочевский

Блогер Иван Золо, настоящее имя которого Иван Золочевский, заявил, что причиной его задержания в Донецке стала видеозапись в футболке с запрещенной символикой. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Золо, футболку он приобрел еще в 2022 году, а позднее записал в ней видео. Блогер утверждает, что тогда не знал о запрете изображенной на одежде символики сатанизма (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена).

Золо признал свою вину в произошедшем и пообещал удалить все видеозаписи, связанные с этой атрибутикой. Кроме того, он заявил о намерении утилизировать футболку с запрещенной символикой.

О срыве концерта блогера в Донецке стало известно в ночь на 18 октября. Золо задержали прямо на сцене.