ZdG: блогер Некоглай переведен под домашний арест по делу о торговле наркотиками

Фото: телеграм-канал Nekoglai

Выдворенного из России молдавского блогера Некоглая (настоящее имя – Николай Лебедев) перевели из СИЗО под домашний арест по делу о торговле наркотиками. Об этом сообщил портал ZdG со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Лебедев был выдворен из России в Молдавию в 2022 году. Поводом стали шутки о российском солдате, который отбивал гранаты руками в окопе.

В феврале 2025 года в Молдавии полицейские остановили автомобиль блогера по подозрению в употреблении наркотиков. Отмечалось, что глаза Лебедева были слегка покрасневшими и мутными. Сам блогер признался, что употреблял марихуану. Тогда его оштрафовали на 5 650 долларов за вождение без прав в состоянии наркотического опьянения.

В сентябре 2026-го Лебедев и его супруга были задержаны в пригороде Кишинева. По данным СМИ, блогер оказал сопротивление, а девушка попыталась скрыться. В рамках обыска в доме Лебедева нашли два пакета, предположительно, с наркотиками, измельчители для них, электронные весы и другие предметы, предназначенные для фасовки и сбыта запрещенных веществ.

Журналисты выяснили, что вещества сбывались при помощи соцсетей, где аудитория пары составляет около 12 миллионов человек.

