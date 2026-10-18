Эксперт Балынин: пособие на ребенка может превысить 30 тысяч рублей в 2027 году

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Единовременное пособие при рождении ребенка в России с февраля 2027 года может превысить 30 тысяч рублей. Ожидается, что после индексации выплата увеличится почти на две тысячи рублей по сравнению с действующим размером, сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

С 1 февраля 2026 года пособие составляет 28 450,45 рубля. До этого выплачивали 26 941,71 рубля.

По прогнозу Балынина, с 1 февраля 2027 года размер выплаты вырастет до 30 385,08 рубля. Таким образом, за год сумма увеличится на 1 934,63 рубля.

Эксперт уточнил, что пособие предоставляется единовременно в фиксированном размере одному из родителей. Если в семье родились двое или более детей, выплата полагается на каждого ребенка.

Ранее в Соцфонде России рассказали, что в ноябре большинство российских семей получит детские пособия в привычные сроки, несмотря на празднование Дня народного единства. В частности, 3 ноября перечислят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам.