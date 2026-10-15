15 октября, 09:38Общество
В Соцфонде рассказали, что детские пособия в ноябре выплатят по обычному графику
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В ноябре большинство российских семей получит детские пособия в привычные сроки, несмотря на празднование Дня народного единства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России.
В частности, 3 ноября перечислят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячную выплату по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву.
Для получателей ежемесячной выплаты из материнского капитала на детей до трех лет график также останется прежним. Средства поступят в первый рабочий день после праздника – 5 ноября.
Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный объяснял, как россияне могут оформить налоговый вычет за медицинские услуги. Для обычного лечения можно вернуть до 19,5 тысячи рублей в год, а для дорогостоящих процедур, включая сложные операции, ЭКО, имплантацию и гемодиализ, – 13% от расходов в пределах уплаченного за год НДФЛ.
Получить вычет могут налоговые резиденты России, уплачивающие НДФЛ в год оплаты лечения. Оформить компенсацию можно через налоговую службу, работодателя или личный кабинет на сайте ФНС, приложив необходимые документы. Если лечение оплачивалось для родственника, потребуется также подтвердить родство.
С 1 февраля в России проиндексируют больше 40 социальных выплат