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Аналитик Кент: США нужно прекратить помощь Киеву для завершения конфликта

В США назвали два шага для приближения мира на Украине

Фото: depositphotos/erik3804

Вашингтон должен пересмотреть подход к конфликту и самостоятельно определить дальнейшую политику НАТО в отношении Киева. Об этом заявил бывший глава Национального центра США по борьбе с терроризмом Джо Кент в эфире YouTube-канала Гленна Диесена.

По мнению Кента, первым шагом должно стать существенное сокращение американской помощи Украине. Он считает, что продолжение прежней поддержки не способствует завершению конфликта.

Вторым шагом он назвал изменение отношений США с другими участниками Североатлантического альянса. По его словам, Вашингтону следует воспользоваться своим влиянием в НАТО и взять на себя инициативу в определении общей политики по Украине.

Кент охарактеризовал такой подход как серьезный дипломатический шаг. Он полагает, что американская сторона должна четко обозначить союзникам новые ориентиры и добиваться их соблюдения.

При этом, считает бывший глава Национального центра США по борьбе с терроризмом, страны альянса, желающие придерживаться самостоятельного курса в отношении Украины, должны действовать за пределами НАТО, а не вопреки общей политике блока.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что украинский кризис сопровождается масштабной кампанией дезинформации, направленной на возложение ответственности за происходящее на Россию и оправдание действий Украины.

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