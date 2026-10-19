В 2026 году в подмосковной части "Лосиного острова" обнаружили 109 видов птиц

Фото: mnr.gov.ru

В 2026 году специалисты национального парка "Лосиный остров" зарегистрировали в его подмосковной части 109 видов птиц, среди которых есть редкие представители, занесенные в Красные книги. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

С весны до осени на Верхнеяузском водно-болотном комплексе наблюдали орлана-белохвоста и скопу. Кроме того, здесь регулярно встречался зимородок, включенный в Красную книгу Московской области, а также красношейная поганка. Последняя находится в Красной книге Российской Федерации 2021 года и в Красных книгах Москвы и Подмосковья.

Всего в подмосковной части "Лосиного острова" обитают 174 вида птиц, 40 из которых внесены в федеральную и региональные Красные книги. По словам директора нацпарка Ольги Шульгиной, встречи с редкими видами помогают отслеживать биоразнообразие, оценивать устойчивость экосистем и эффективность охраны особо защищенной природной территории.

Также по итогам учета в 2026 году численность лосей в парке выросла на 20% и составила 43 особи. В областной части "Лосиного острова" живут пятнистые олени, кабаны и другие млекопитающие. Всего здесь насчитывается 44 вида животных, девять из которых занесены в Красные книги.

В подмосковной части национального парка насчитывается 126 видов грибов, 16 из которых занесены в Красную книгу РФ. В этом году специалисты отметили чешуйницу древесную и гриб-баран.

Здесь также произрастает около 800 видов высших растений, в том числе редкие орхидеи и печеночница благородная.

Наблюдения за животными, птицами, растениями и состоянием экосистем в "Лосином острове" проводят регулярно. Сейчас продолжается осенняя миграция пернатых – специалисты фиксируют даты отлета водоплавающих птиц.

Шульгина добавила, что на Верхнеяузских болотах еще можно увидеть лебедей, крякв и лысух, которые скользят по воде вдоль берегов, покрытых золотой листвой.

Также в этом году в "Лосином острове" заметили большого подорлика – хищную птицу, занесенную в Красную книгу России. Сотрудники научного отдела зафиксировали ее в Мытищинском лесопарке. Размах крыльев взрослой особи может достигать 180 сантиметров, а вес – 3,2 килограмма.

Большой подорлик предпочитает смешанные леса вблизи водоемов. В "Лосином острове" он облюбовал Верхнеяузский водно-болотный комплекс.

В октябре в подмосковной части нацпарка обнаружили пикнопореллус бело-желтый – гриб, занесенный в Красную книгу России. Его нашли в старых хвойных лесах, где он растет на древесине возрастных деревьев. Встреча с этим видом считается редкой удачей.

Характерный желто-оранжевый оттенок грибу придают особые пигменты, которые защищают его от ультрафиолетового излучения и микробов. Как отметили в нацпарке, обнаружение пикнопореллуса бело-желтого имеет особое значение, поскольку он обитает в естественной среде с минимальным воздействием человека.

