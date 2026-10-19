19 октября, 15:06Происшествия
На Калининской линии метро нет движения от станции "Шоссе Энтузиастов" до "Новогиреева"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
На Калининской линии московского метро нет движения от станции "Шоссе Энтузиастов" до "Новогиреева". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.
По данным департамента, в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
Об увеличении интервалов движения на восточном участке Калининской линии метро стало известно днем 19 октября. Это произошло из-за человека на путях.
Ранее сообщалось, что монолитные работы на строящейся станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро выполнены на 65%, а общестроительная готовность объекта превысила 35%. В ходе работ было уложено более 35 тысяч кубометров железобетона.
Станция будет находиться на пересечении проспекта Лихачева и улицы Братьев Рябушинских, рядом с платформой "ЗИЛ" Московского центрального кольца (МЦК). Пассажирам предоставят два вестибюля с выходами на обе стороны проспекта Лихачева.