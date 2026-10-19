Интервалы движения временно увеличены на участке Калининской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Интервалы движения на восточном участке Калининской линии метро временно увеличены, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Уточняется, что это произошло из-за человека на путях.

Ранее в департаменте сообщали, что за прошедшее лето в Москве скорректировали 25 маршрутов городского транспорта. Всего за летний сезон современные электробусы вышли на 22 направления. Кроме того, открыты 14 направлений проекта "Москва – область" в пяти городских округах ближайшего Подмосковья.

Вместе с тем запущены экспресс-маршруты до 62-й больницы в Сколкове и маршрут до 52-й городской больницы в поселке Истра. Также введен новый маршрут, который связал жилой комплекс "Скандинавия" в Коммунарке со станциями метро "Потапово", "Теплый Стан" и "Корниловская".

