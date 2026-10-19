На Калининской линии метро Москвы восстановили движение поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение поездов на Калининской линии метро Москвы восстановлено. Об этом сообщил столичный Дептранс.

В департаменте уточнили, что в настоящее время движение полностью введено в график.

Об увеличении интервалов движения на восточном участке Калининской линии стало известно днем 19 октября. Причиной стал человек на путях.

Из-за ЧП поезда не ходили от станции "Шоссе Энтузиастов" до "Новогиреева". При этом в обратном направлении они следовали с увеличенными интервалами.