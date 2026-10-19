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19 октября, 16:12

Общество

В России появится стандарт оснащения детских садов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В России появится стандарт оснащения детских садов – обязательный минимум, которому должны будут соответствовать все учреждения. Об этом сообщил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут.

Заявление прозвучало на панельной дискуссии "Не просто игрушка: воспитательный потенциал и педагогическая практика в дошкольном образовании". Работа идет по поручению правительства, пояснил Реут.

"Создается некий базовый стандарт оснащения каждого детского сада. Чтобы любой ребенок, приходя в детский сад – модное сейчас выражение: стартовые возможности единые – чтобы они действительно создавались для каждого ребенка", – уточнил он.

При этом у образовательных организаций останется право закупать средства обучения и воспитания, в том числе игры и игрушки, сверх установленного перечня.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ изменит подход к обучению в детских садах в рамках нового стандарта. Главный упор сделают не на заучивании букв и цифр, а на приобщении к родной культуре, литературе, традициям и моральным ориентирам.

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