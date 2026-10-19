Депздрав предупредил москвичей о мошенниках, которые просят прислать рост и вес

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Мошенники начали рассылать сообщения в мессенджерах, представляясь врачом и прося своих жертв указать рост и вес. Об этом сообщил столичный Депздрав.

В ведомстве пояснили, что безобидный вопрос нужен, чтобы втереться в доверие. После этого мошенники могут запросить код из СМС либо другие данные для входа в электронную медкарту и на "Госуслуги". В департаменте подчеркнули, что медики не пишут пациентам с личных аккаунтов и не запрашивают сведения в мессенджерах.

Распознать обман можно по нескольким признакам: сообщение приходит с незнакомого аккаунта, которого нет в контактах; аккаунт зарегистрирован недавно, а имя и фото на нем недавно меняли; собеседник обращается по имени и называет себя специалистом, но не указывает фамилию и организацию.

Мошенники написали даже в Депздрав. Ведомство в ответе аферистам рассказало о сервисе "Дневник здоровья" в ЕМИАС – москвичи могут сами вносить в него данные о росте, весе и других важных показателях.

Ранее в МВД рассказывали, что в Москве зарегистрировали случай хищения 450 миллионов рублей у одной жертвы кибермошенников. Все эти деньги потеряла одна женщина. В полиции уточняли, что именно этот случай стал самым крупным по сумме похищенных средств среди известных подобных эпизодов.

