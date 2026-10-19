Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 15:58

Шоу-бизнес

Модель Синди Кроуфорд впервые высказалась о смерти сына

Фото: AP/Invision/Willy Sanjuan

Семья супермодели Синди Кроуфорд потрясена и убита горем после смерти ее сына Пресли Гербера. Об этом заявила сама Кроуфорд в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), впервые прокомментировав трагедию.

"Мы счастливы, что Пресли был в нашей жизни на протяжении 27 лет. Это светлая, прекрасная душа – он любил и остается любимым, сейчас и навсегда", – цитирует "Газета.ру" Кроуфорд.

Она добавила, что семья гордится тем, каким Гербер был в этом мире, назвала его добрым и открытым. Также Кроуфорд поблагодарила знакомых и незнакомых людей за любовь и поддержку.

Гербер умер 20 сентября в возрасте 27 лет в реабилитационном учреждении в Лос-Анджелесе. Предварительной причиной смерти называют передозировку наркотиками во время лечения в реабилитационной клинике. СМИ писали, что Кроуфорд и ее муж, бизнесмен Рэнди Гербер, активно участвовали в лечении сына и заботились о нем.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика