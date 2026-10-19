Модель Синди Кроуфорд впервые высказалась о смерти сына

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Семья супермодели Синди Кроуфорд потрясена и убита горем после смерти ее сына Пресли Гербера. Об этом заявила сама Кроуфорд в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), впервые прокомментировав трагедию.

"Мы счастливы, что Пресли был в нашей жизни на протяжении 27 лет. Это светлая, прекрасная душа – он любил и остается любимым, сейчас и навсегда", – цитирует "Газета.ру" Кроуфорд.

Она добавила, что семья гордится тем, каким Гербер был в этом мире, назвала его добрым и открытым. Также Кроуфорд поблагодарила знакомых и незнакомых людей за любовь и поддержку.

Гербер умер 20 сентября в возрасте 27 лет в реабилитационном учреждении в Лос-Анджелесе. Предварительной причиной смерти называют передозировку наркотиками во время лечения в реабилитационной клинике. СМИ писали, что Кроуфорд и ее муж, бизнесмен Рэнди Гербер, активно участвовали в лечении сына и заботились о нем.

