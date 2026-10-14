Daily Mail: Кайя Гербер впервые появилась на публике после смерти брата

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Модель Кайю Гербер впервые за несколько недель заметили на публике после смерти ее старшего брата Пресли. 13 октября папарацци сфотографировали девушку возле спортзала в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

По информации издания, вернуться к привычному распорядку дня Гербер помогает ее мать, супермодель Синди Кроуфорд. После семейной трагедии девушка почти не появлялась на публике и тяжело переживала утрату.

Как пишет издание, в первые недели после потери брата Гербер находилась в состоянии шока и почти не ела. За ее состоянием беспокоились близкие. Поддержку модели оказывает ее возлюбленный, 33-летний актер Льюис Пуллман.

Сын Кроуфорд и предпринимателя Рэнди Гербера Пресли умер 20 сентября в возрасте 27 лет. Обстоятельства его смерти расследуют в связи с возможной передозировкой, однако официальная причина смерти пока не установлена.