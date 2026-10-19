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19 октября, 16:35

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Юрист Манько: негативный отзыв в Сети может привести к суду, если он не обоснован

Юрист рассказал, в каком случае негативный отзыв в Сети может привести к суду

Фото: depositphotos/jannystockphoto

Россияне, оставляющие отрицательные отзывы о разных сервисах, рискуют стать ответчиками в суде. Это возможно в случае, если рецензия не обоснована. Об этом сообщило издание "Абзац" со ссылкой на юриста Александра Манько.

По его словам, подобный случай произошел в 2024 году. Стоматологическая клиника подала в суд на автора отзыва, который назвал врачей "калеками" и обвинил в удалении не того зуба. Суд встал на сторону клиники.

"Автор не смог подтвердить обвинение медицинской экспертизой. Решение суда – удалить отзыв, опубликовать опровержение и выплатить 150 000 рублей за вред деловой репутации", – отметил юрист.

Манько объяснил, где проходит граница между допустимой критикой и рискованным утверждением. Мнение всегда остается субъективной оценкой. К примеру, замечание о медленном сервисе в ресторане проверить невозможно, поэтому оно безопасно для автора.

Иначе обстоит дело с фактами, которые легко установить с помощью экспертизы. Утверждение о том, что в заведении готовят из несвежих продуктов, уже может стать поводом для иска.

Даже если отзыв уже опубликован, ситуацию обычно можно исправить. Как правило, достаточно просто удалить претензию, заключил юрист.

Ранее адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала, что охранник магазина не вправе обыскивать покупателя при подозрении в краже, но может вызвать для этого полицию. По словам специалиста, если у него возникнут подозрения, что кто-то из посетителей совершил кражу, он может лишь подойти и вежливо, без применения силы попросить открыть сумку и предъявить чек.

Покупатель имеет полное право отказаться выполнять эти требования. При этом важно понимать, что охранник не вправе копаться в сумке, заводить посетителя куда-то в подсобку, насильно там удерживать и в целом применять какую-то физическую силу. Последнее возможно только в крайнем случае, когда покупатель первый затеял драку или устроил потасовку в магазине, отметила Ярмуш.

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