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19 октября, 16:02

Культура

Режиссер Тайка Вайтити объявил о заморозке своего фильма по "Звездным войнам"

Фото: ТАСС/АР/Invision/Richard Shotwell

Фильм по вселенной "Звездных войн", который должен был снять новозеландский режиссер Тайка Вайтити, отложен, сообщает Inverse по итогам разговора с постановщиком во время промотура картины "Клара и Солнце".

О том, что фильм по "Звездным войнам" разрабатывается, стало известно в мае 2020 года. Вайтити планировали на роль режиссера и одного из авторов сценария. Отмечается, что с франшизой он знаком: в частности, Вайтити поставил финальный эпизод первого сезона сериала "Мандалорец" и озвучил дроида IG-11.

"Мне неприятно это вам сообщать, но мы действительно собираемся заморозить его и вместе работаем над другим проектом", – сказал Вайтити.

Написание сценария картины поручили Тони Макнамаре, известному по фильмам "Фаворитка" и "Бедные-несчастные". Это дало Вайтити возможность сосредоточиться на режиссуре. После заморозки оба продолжат работать вместе над иным проектом, подробности которого не раскрываются.

Однако полностью отказываться от возвращения к франшизе режиссер не стал, отметив, что "ледниковые периоды все-таки заканчиваются".

Ранее сообщалось, что Вайтити и его коллега Джемейн Клемент начали работу над спин-оффом фильма "Реальные упыри". Он будет посвящен оборотням. Проект получил рабочее название We're Wolves ("Мы – волки"). Планируется, что производство закончится в 2027 году.

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