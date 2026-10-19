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19 октября, 15:34

Шоу-бизнес

Американский рэпер Ghostface Killah выступит в России в декабре

Фото: ТАСС/Zuma

Американский рэпер, участник культовой группы Wu-Tang Clan Ghostface Killah (настоящее имя – Деннис Коулз. – Прим. ред.) выступит в Москве и Санкт-Петербурге 24 и 25 декабря соответственно. Об этом сообщило концертное агентство Force Events.

Концерты запланированы в клубах Base, уточнили организаторы.

Ghostface Killah получил известность благодаря участию в Wu-Tang Clan. В 1993 году команда из Нью-Йорка представила новое звучание, заложив основы хардкор-рэпа 1990-х.

Позднее артист записал альбом Only Built 4 Cuban Linx вместе с Raekwon, а затем выпустил сольную пластинку Ironman, которая добралась до второй строчки чарта Billboard 200. За ней последовали релизы Supreme Clientele и Fishscale.

Ранее организатор концертов подал в Арбитражный суд Москвы иск против российского певца Akmal' (настоящее имя – Акмаль Ходжаниязов. – Прим. ред.) и потребовал взыскать с него 3,5 миллиона рублей за отмену выступлений в Казахстане.

Гастрольный тур по республике прервали в октябре 2025 года после инцидента в Петропавловске, где во время выступления исполнитель не стал принимать подарок от зрительницы в сине-желтом пакете. Однако желтый и синий являются цветами флага Казахстана, из-за чего позднее в пяти городах страны отменили выступления артиста.

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