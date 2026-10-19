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19 октября, 15:51

В мире

В Великобритании ввели штраф за прослушивание музыки без наушников в транспорте

Фото: 123RF.com/milkos

В Великобритании власти будут штрафовать на 100 фунтов (около 133 доллара) нарушителей общественного порядка в транспорте, включая любителей слушать музыку без наушников. Об этом говорится на сайте министерства транспорта страны.

В ведомстве уточнили, что получили инструкции, разъясняющие новые полномочия по борьбе с громкой музыкой, мусором, вейпингом и хулиганством в автобусах. Там подчеркнули, что громкая музыка в общественном транспорте стала одним из самых раздражающих пассажиров явлений.

В рамках мер против любителей слушать музыку без наушников в транспорте будут звучать объявления с напоминаниями о правилах поведения. Сотрудники транспортных компаний также получат законное право высаживать таких пассажиров. В отдельных случаях сумма штрафа может достигать 1 тысячи фунтов.

Однако любые правила местные власти обязаны согласовывать с министром транспорта. При этом водители автобусов следить за их соблюдением не должны – этим займутся "специалисты по безопасности".

Похожая ситуация сложилась в Сингапуре – там утвердили новые правила поведения в автобусах. Теперь пассажиров могут оштрафовать за громкую музыку с 23 сентября. Действия, нарушающие общественный порядок в автобусах, будут квалифицированы как правонарушения.

Максимальный размер штрафа составит 500 сингапурских долларов (примерно 392 доллара). Под запрет в автобусах также подпадут прием пищи, разбрасывание мусора и закидывание ног на сиденья.

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